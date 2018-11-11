Помпео и глава МИД Франции обсудили КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провели встречу в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили сотрудничество США и Франции по разрешению глобальных вопросов в области безопасности.

Реклама

Как отмечается, Помпео и Ле Дриан также поговорили о денуклеаризации Северной Кореи и ситуации вокруг Сирии.

При этом стороны «изучили пути» по противодействию активности Ирана.

Ранее в США объяснили причину срыва переговоров Помпео и КНДР.