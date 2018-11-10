МИД Канады обеспокоили выборы в Донабассе

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Канада обеспокоена проведением выборов в Донбассе и считает их нелегитимными, передает ТАСС со ссылкой на заявление канадского МИДа.

В документе также осуждаются «действия России», которые, по мнению Оттавы, «игнорируют международные нормы и еще больше угрожают жизни на востоке Украины». Какие именно действия якобы предпринимает Россия, в ведомстве не уточнили.

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«Канада очень обеспокоена незаконными выборами, проведение которых запланировано в Донецкой и Луганской областях 11 ноября. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении МИД Канады.

В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных Донецкой и Лугнаской народных республиках (ДНР и ЛНР) состоятся выборы глав и депутатов народных советов.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное за организацию выборов в ДНР и ЛНР.