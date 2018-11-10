Источник в администрации Макрона рассказал о его переговорах с Трампом

Источник в администрации французского президента Эммануэля Макрона рассказал о его переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

По словам источника, лидеры двух государств провели «очень конструктивную встречу» после «непонимания», вызванного реакцией Трампа на слова Макрона о создании европейской армии для защиты от США.

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Также отмечается, что во время переговоров американский президент заявил Макрону, что по его мнению, они «ближе друг к другу, чем кажется».

Ранее Трамп объяснил свою реакцию на слова Макрона о создании в ЕС армии.