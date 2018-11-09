Bloomberg: Белый дом не подготовлен к волне расследований демократов

Белый дом не готов к волне расследований демократов, которые до того, как получить контроль над палатой представителей, пообещали расследовать множество вопросов: от этических скандалов в кабинете министров до конфликтов интересов, связанных с бизнесом президента США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg.

6 ноября на территории США состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По итогам голосования демократы смогли вернуть себе контроль над палатой представителей, где получили большинство мест, а республиканцы сохранили контроль за сенатом.

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Так, на данный момент у Белого дома нет главного юриста. Три недели спустя после того, как юрисконсульт Дон Макган ушел, его преемник Пэт Чиполлоне еще не приступил к работе, поскольку не закончил дела со своей юридической фирмой, рассказал агентству осведомленный источник. Сам Чиполлоне не сталкивался с подобными крупными расследованиями, а юридический офис достается ему в опустевшем виде, так как многие сотрудники увольняются, говорится в материале.

Между тем, демократы уже готовятся к первым действиям. Скорее всего, они расширят «российское дело». Кроме того, члены палаты представителей конгресса США могут заставить чиновников администрации давать показания и предоставлять необходимые им документы.

Помимо этого, новому юрисконсульту Белого дома предстоит укомплектовать штат сотрудников и передать им дела, на что потребуется определенное время, поясняет агентство. Чиполлоне планирует нанять от 15 до 20 юристов, заявил источник Bloomberg.