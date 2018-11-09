Депутат Рады предложил запретить зиму

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник написал в своем фейсбуке, что украинским властям следует перестать вводить в заблуждение население страны о возможной заморозке цен на газ.

В частности, Пинзеник подверг критике предложение ввести мораторий на повышение цен на газ на Украине.

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«Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)?», — сыронизировал депутат.

Он пошутил, что в таком случае не потребуется покупать газ. Также Пинзеник отметил, что в ситуации отмененной зимы поставщики газа из Польши, Венгрии и Словакии «испугаются», и сами начнут снижать цены на газ. Политик подчеркнул, что возможное введение моратория является «кормлением байками» населения, которое в конце концов все равно будет вынуждено платить за газ по полному тарифу.

Ранее депутат украинской Верховной рады Александр Вилкул заявил, что разрешение отключать газ за долги является «лицензией на убийство».