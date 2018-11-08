Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в одном из калифорнийских баров. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, на месте происшествия находятся представители экстренных служб.

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«Я был полностью проинформирован о страшной стрельбе в Калифорнии…Пусть Бог благословит всех погибших и членов их семей», — заявил Трамп.

Он также поблагодарил полицейских за проявленную по время операции храбрость.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в Калифорнии погибли 12 человек. Среди погибших был заместитель шерифа округа Вентура.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Калифорнии.