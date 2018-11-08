В МИД Финляндии ответили на вопрос о возможности исключения России из Совета Европы
В МИД Финляндии, которая с 21 ноября начнет председательствовать в Кабинете министров Совета Европы, ответили на вопрос о возможном исключении России из СЕ за неуплату взносов. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве ответили, что на период председательства Финляндии такой вопрос на повестке дня не стоит.
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Представители министерства подчеркнули, что считают уважение прав человека и доступ ко всем конвенциям Совета Европы важным для всех государств-членов организации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал причину кризиса в Совете Европы.