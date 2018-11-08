Путин прибыл в Казахстан
Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что на полях саммита планируется подписать около 20 различных совместных документов. Также лидеры стран, входящих в Организацию, обсудят кандидатуры на пост генсека.
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В пятницу, 9 ноября, глава государства вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым примут участие в межрегиональном форуме двух стран в Петропавловске.
Ранее сообщалось, что страны ОДКБ составят единый список террористических организаций.