Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на полях саммита планируется подписать около 20 различных совместных документов. Также лидеры стран, входящих в Организацию, обсудят кандидатуры на пост генсека.

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В пятницу, 9 ноября, глава государства вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым примут участие в межрегиональном форуме двух стран в Петропавловске.

Ранее сообщалось, что страны ОДКБ составят единый список террористических организаций.