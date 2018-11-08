Захарова: Трамп не видит фейков в Госдепартаменте в пылу борьбы с CNN

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп не замечает фейков Госдепартамента США на фоне борьбы с телеканалом CNN, передает РИА «Новости».

«Пока президент США борется с фейками на CNN, видимо в пылу этой борьбы он не замечает как подчиненные его администрации, государственный департамент, как раз продолжает заниматься их производством, этих самых фейков просто уже в каких-то промышленных масштабах», — сказала Захарова.

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Таким образом Захарова прокомментировала размещенную ранее Госдепартаментом США карту России.

«В этом материале американские дипломаты ставят под сомнение российские озабоченности относительно расширяющегося глобального военного присутствия НАТО и США в частности… Показана карта России и страны, которые входят в альянс и граничат с нашей страной. Логика была такая: что Россия граничит буквально с несколькими странами-членами НАТО и ей нечего опасаться. Это вообще на кого все рассчитано?», — сказала Захарова.

Она также посоветовала всем, кто изучает проблематику НАТО изучить присутствие инфографики, отражающей военное присутствие США в мире.