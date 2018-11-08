Демократы требуют самоотвода и.о. генпрокурора США от кураторства «российского дела»

Американский сенатор-демократ Чак Шумер потребовал самоотвода и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакера. Об этом сообщает Times Union.

По мнению Шумера, основой для самоотвода являются предыдущие критические высказывания Уитакера о спецпрокуроре Роберте Мюллере, ведущем «российское дело».

Ранее сообщалось, что Уитакер обращал внимание на то, что по данным источников, расследование Мюллера было расширено до тем, не имеющих прямое отношение ко вмешательству в выборах. Так, Мюллер занимался, среди прочего, расследованием дел в Trump Organization, которые, по мнению Уитакера, не имеют прямого отношения к выборам 2016 года, когда якобы имело место «российское вмешательство».