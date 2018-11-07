Трамп заявил о нежелании останавливать дело о «вмешательстве России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы уволить всех, кто участвует в расследовании дела о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, однако не считает необходимым его останавливать, передает РИА «Новости».

«Я бы мог уволить всех прямо сейчас. Я бы мог это остановить. Но с политической точки зрения я не хочу это останавливать. Это отвратительно, поскольку нет никакого сговора», — сказал Трамп.

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Он также выразил уверенность в том, что это расследование наносит вред США и заявил, что оно «должно закончиться».

Ранее Трамп рассказал об отношениях с Путиным и Си Цзиньпином.