Трамп отчитал журналиста CNN

В ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов президент США Дональд Трамп пристыдил журналиста телеканала CNN и назвал сам телеканал «врагами народа», передает РИА «Новости».

«CNN должен стыдиться того, что вы на них работаете. Вы грубая, ужасная личность, вы не должны работать на CNN», — сказал Трамп.

Реклама

Он также сказал журналисту, что его телеканал транслирует фейковые новости и является врагом народа.

Ранее Трамп пригрозил закрыть правительство из-за стены на границе с Мексикой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Трампа, посвященной итогам промежуточных выборов.