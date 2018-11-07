В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите Ким Чен Ына в Россию в ноябре
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал сообщения, появившиеся в южнокорейских СМИ о планах лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию в ноябре, передает РИА «Новости».
По словам Ушакова, эти сообщения не соответствуют действительности.
Он также выразил надежду на то, что визит северокорейского лидера станет возможен в 2019 году.
Ранее посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын заявил, что Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре.