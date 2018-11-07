Bloomberg: за результат на выборах демократам следует благодарить Трампа

По итогам промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись 6 ноября, демократы впервые с 2010 года вернули себе большинство мест в палате представителей с солидным отрывом от республиканцев, которые, в свою очередь, значительно облегчили себе работу к 2020 году, отмечает агентство Bloomberg.

Тем не менее, республиканцы не получили таких успешных результатов, как два года назад, однако объяснение этому довольно простое: итоги голосования отражают то, что происходит с партией, кода она контролирует Белый дом при непопулярном президенте, поясняет агентство.

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В большей степени результат, вероятно, стал следствием не осенней предвыборной кампании республиканцев, а рекордно плохого года Трампа в 2017 году, по крайней мере, с точки зрения рейтингов одобрения действий президента.

Позиции Трампа смогли восстановиться в 2018 году, но не полностью. Помимо этого, на ситуацию повлияла волна скандалов с людьми Трампа.

В частности, было вынесено обвинительное заключение в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, а также последовало признание вины со стороны бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Этому также сопутствовали отставки, поэтому из администрации Трампа шел нескончаемый поток негативных новостей, говорится в материале. Похоже, этого хватило, чтобы подавить хорошие новости о процветающей экономике США, о которой так часто говорил Трамп.