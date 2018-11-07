Медведев отреагировал на выборы в конгресс США

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал прошедшие выборы в конгресс США, передает РИА «Новости».

По его словам, результаты выборов можно рассматривать по-разному.

«Сегодня там выборы состоялись с определенными результатами, которые, естественно, можно по-разному рассматривать, но это дело внутреннее, американское», — сказал Медведев.

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Республиканская партия президента Дональда Трампа утратила контроль над палатой представителей конгресса США, однако усилила присутствие в сенате на промежуточных выборах.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.