NYT призвала демократов восстановить здравомыслие в американской политике

Следующие два года демократы, которые смогли получить большинство мест в палате представителей США, получат шанс показать, что для них является более эффективной моделью законотворчества, пишет The New York Times в редакционной колонке.

6 ноября на территории США состоялись промежуточные выборы в конгресс США.

Реклама

Время от времени демократическим лидерам, возможно, придется играть в жесткую конституционную игру, однако у них будет шанс сделать это более конструктивным образом, чем республиканец Митч Макконнелл и его команда, которые доминировали в конгрессе с 2014 года.

Во время предвыборной гонки на промежуточных выборах демократы поставили себе несколько политических целей: сокращение расходов на медицину, создание рабочих мест за счет инвестиций в инфраструктуру, а также «очистка политики» с помощью всеобъемлющего пакета реформ, который бы ужесточил законы об этике и укрепил целостность американской избирательной системы, рассказывает газета.

Первым в повестке у демократов, как ожидается, будет пакет реформ. Помимо этого, они планируют быстро перейти к решению проблемы около 700 тыс. мигрантов, нелегально приехавших в Соединенные Штаты еще детьми. В тот момент бывший президент США Барак Обама предоставил им защиту от депортации. NYT отмечает, что большое числе американцев не хочет их депортации, поэтому для решения этой проблемы демократам необходимо найти компромиссный путь с президентом США Дональдом Трампом.

NYT пишет, что учитывая печальный пример, поданный Трампом, демократические лидеры теперь располагают не только политическими возможностями, но и несут тяжелую ответственность.

Выиграть большинство мест в палате представителей — это одна задача, а восстановление здравомыслия в американской политике и осознание общей цели в американском государстве — это вторая задача.