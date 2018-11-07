Эмпайр-стейт-билдинг осветили в честь выборов в цвета американского флага
Подсветка на 103-этажном небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в честь промежуточных выборов в США окрасилась в цвета американского флага, передает CNN со ссылкой на соцсети.
Как отмечается, здание было украшено красной, белой и синей подсветкой.
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Видеозапись включающейся на небоскребе подсветки и комментарий с призывом голосовать опубликовала в инстаграме пользователь с ником spacegirl.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Ранее сообщалось, что в США во время промежуточных выборов собирали пожертвования на пиццу для стоящих в очередях на избирательных участках.