Эмпайр-стейт-билдинг осветили в честь выборов в цвета американского флага

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Подсветка на 103-этажном небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в честь промежуточных выборов в США окрасилась в цвета американского флага, передает CNN со ссылкой на соцсети.

Как отмечается, здание было украшено красной, белой и синей подсветкой.

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Видеозапись включающейся на небоскребе подсветки и комментарий с призывом голосовать опубликовала в инстаграме пользователь с ником spacegirl.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее сообщалось, что в США во время промежуточных выборов собирали пожертвования на пиццу для стоящих в очередях на избирательных участках.