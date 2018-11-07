Fox News: демократы получат большинство в палате представителей

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Кандидаты от демократической партии получат большинство в палате представителей конгресса США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свой прогноз.

На телеканале отметили, что если это произойдет, то демократы впервые за восемь лет получат большинство в палате представителей. В этом случае, считают в Fox News, демократы могут инициировать процесс импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа.

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Ранее источник рассказал, с каким настроением команда Трампа смотрит выборы.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.