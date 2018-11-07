Демократ сохранил место в сенате от Западной Виргинии
Демократ, действующий сенатор от американского штата Западная Виргиния Джо Мэнчин одержал победу на выборах в Сенат США, передает Reuters.
Сообщается, что его противником был генеральный прокурор штата Патрик Морриси, участвовавший в выборах как кандидат от республиканской партии.
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Агентство отмечает, что победа Мэнчина позволяет демократам упрочить свои позиции в консервативном угледобывающем штате.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Ранее источник рассказал, с каким настроением команда президента-республиканца Дональда Трампа смотрит выборы.