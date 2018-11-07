СМИ: губернатором Гуама впервые избрали женщину

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На губернаторских выборах тихоокеанского острова Гуам, который принадлежит Соединенным Штатам, впервые победила женщина. Об этом сообщает Guam Daily Post со ссылкой на неофициальные итоги промежуточных выборов.

Также отмечается, что экс-сенатор Лу Леон Герреро и кандидат в вице-губернаторы Джошуа Тенорио набрали 50,7% голосов.

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По данным издания, явка избирателей составила 66,3%.

Ранее сообщалось, что демократы «отобрали» у республиканцев место в конгрессе от Виргинии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.