СМИ: губернатором Гуама впервые избрали женщину
На губернаторских выборах тихоокеанского острова Гуам, который принадлежит Соединенным Штатам, впервые победила женщина. Об этом сообщает Guam Daily Post со ссылкой на неофициальные итоги промежуточных выборов.
Также отмечается, что экс-сенатор Лу Леон Герреро и кандидат в вице-губернаторы Джошуа Тенорио набрали 50,7% голосов.
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По данным издания, явка избирателей составила 66,3%.
Ранее сообщалось, что демократы «отобрали» у республиканцев место в конгрессе от Виргинии.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.