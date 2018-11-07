Республиканец Рик Скотт лидирует на выборах в сенат от Флориды
Действующий губернатор-республиканец Флориды Рик Скотт, покидающий пост главы штата, опережает на выборах в сенат кандидата от демократической партии, действующего сенатора Билла Нельсона, передает в прямом эфире CNN.
По данным телеканала, в настоящее время обработано 3% голосов, по результатам которых Скотт набирает 52,4% голосов.
Реклама
Билл Нельсон переизбирается на четвертый шестилетний срок на пост сенатора.
6 ноября в США проводятся выборы в сенат, конгресс, а также губернаторов в ряде штатов. По последним данным, голосование в восьми штатах уже завершилось.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Ранее сообщалось, что в Индиане на выборах в сенат также лидирует республиканец.