Республиканец Рик Скотт лидирует на выборах в сенат от Флориды

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Действующий губернатор-республиканец Флориды Рик Скотт, покидающий пост главы штата, опережает на выборах в сенат кандидата от демократической партии, действующего сенатора Билла Нельсона, передает в прямом эфире CNN.

По данным телеканала, в настоящее время обработано 3% голосов, по результатам которых Скотт набирает 52,4% голосов.

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Билл Нельсон переизбирается на четвертый шестилетний срок на пост сенатора.

6 ноября в США проводятся выборы в сенат, конгресс, а также губернаторов в ряде штатов. По последним данным, голосование в восьми штатах уже завершилось.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее сообщалось, что в Индиане на выборах в сенат также лидирует республиканец.