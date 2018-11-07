Избирательный участок в Бостоне эвакуировали из-за подозрительного предмета

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На избирательном участке в американском городе Бостон, штат Массачусетс, был обнаружен подозрительный предмет, его временно закрыли, сообщил в прямом эфире местный телеканал WHDH.

Позднее городская полиция в своем твиттере сообщила, что предмет был обследован. Как выяснилось, он не представляет угрозы.

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«Избирательный участок по адресу Шоумат авеню, 735, в Роксбери, снова открыт. Отряд саперов отменил тревогу и установил, что содержимое пакета безвредно», — говорится в сообщении полиции.

6 ноября в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в конгресс.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее сообщалось, что две трети избирателей пришли на выборы в конгресс из-за Трампа.