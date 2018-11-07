Опрос: две трети избирателей пришли на выборы в конгресс из-за Трампа

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Две трети американцев решили голосовать на выборах в конгресс США, чтобы выразить свою позицию о политическом курсе, который выбрал американский президент Дональд Трамп. Опрос провел телеканал CNN.

Согласно проведенному опросу, «около четверти» избирателей пришли на выборы, чтобы поддержать республиканскую партию и, соответственно, Трампа. Однако «почти 40%» американцев проголосовали, чтобы выразить свое несогласие с политикой нынешнего президента.

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Также «чуть больше половины» опрошенных заявили, что Соединенные Штаты придерживаются неверного политического курса.

Ранее сообщалось, что команда Трампа провела ряд брифингов в Белом доме, на которых рассказала о ходе промежуточных выборов в конгресс США.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.