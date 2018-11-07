В Калифорнии ограбили предвыборный штаб кандидата от демократической партии

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В калифорнийском городе Мерсед ограблен предвыборный штаб Анны Кабальеро, кандидата в сенат штата от демократической партии. Об этом сообщает телеканал CNN.

В полиции рассказали, что из предвыборного штаба были похищены компьютеры и другое имущество на сумму $24 тыс. Отмечается, что также было украдено около 9,5 тыс. агитационных реклам, которые вешаются на ручки дверей. В данный момент у правоохранительных органов нет подозреваемых.

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Сама Кабальеро заявила, что инцидент только вселяет в нее уверенность.

«Они могут украсть нашу агитационную рекламу для дверей, но не могут украсть наши выборы», — написала она в твиттере.

Ранее сообщалось, что команда американского президента Дональда Трампа провела ряд брифингов в Белом доме, на которых рассказала о ходе промежуточных выборов в конгресс США.

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