Жителей США предупредили о дезинформации на выборах в конгресс

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Министерство внутренней безопасности США зафиксировало попытки дезинформации во время выборов в конгресс Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Он рассказал, что недостоверная информация распространяется в социальных сетях, однако не стал упоминать, в каких именно. Также он не уточнил, кто стоит за попытками дезинформации, но заверил, что власти США уже решают эту проблему.

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Ранее телеканал Fox News сообщал, что промежуточные выборы в США обойдутся более чем в $5 млрд.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.