США осудили предстоящие выборы в Донбассе

США осуждают предстоящие выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается в твиттере американского посольства в Киеве.

«Незаконные выборы и так называемые «республики» только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что данные выборы не будут признаны на международном уровне.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о несоответствии минским договоренностям выборов в ДНР и ЛНР.