Fox: в деле о сексуальных домогательствах против Кавано появился его «двойник»

Спустя недели после того, как внимание американцев было приковано к сексуальному скандалу с участием кандидата президента США Дональда Трампа на пост судьи в Верховный суд — Бретту Кавану, судебный комитет сената опубликовал новый доклад по делу Кавано, передает телеканал Fox News.

414-страничный документ, представленный в выходные накануне промежуточных выборов в конгресс, содержит ряд ключевых подробностей и деталей допроса свидетелей, которые ранее были неизвестны, говорится в материале.

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Ключевым свидетелем против Кавано была Кристин Блэзи Форд, по утверждениям которой, около тридцати лет назад во время одной вечеринки Кавано пытался снять с нее одежду, но не смог, так как под одеждой скрывался слитный купальник. Форд также рассказала, что она смогла убежать из дома, когда друг Кавано прыгнул на них сверху, в результате чего пара упала с кровати. Сам Кавано на показаниях перед сенатом в октябре отверг эти обвинения. После этого инцидента он был утвержден на пост в Верховный суд, напоминает Fox.

По словам председателя судебного комитета сената Чака Грассли, не было достоверных доказательств, которые бы подтвердили показания против Кавано. В частности, в докладе представлены подробности допроса еще одного свидетеля, который, возможно, присутствовал в тот день на вечеринке. По его словам, мужчина будучи 19-летнем студентом колледжа на этой вечеринке поцеловал девушку, которая, по его словам, и есть Кристин Блэзи Форд, выдвинувшая обвинения в насилии против Кавано. Как отмечает телеканал, описанный женщиной сценарий совпадает с рассказом этого свидетеля. Согласно докладу, свидетель также считает, что он и Кавано имели похожий внешний вид, судя по старым фотографиям.

Однако, как отмечает телеканал, в докладе нет информации о том, было ли оказано давление на свидетеля.