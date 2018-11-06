Лавров назвал санкции США против Ирана нелегитимными

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США против Ирана являются абсолютно нелегитимными, сообщает кРИА «Новости».

Он также отметил, что эти ограничения грубо нарушают решения Совета безопасности ООН.

Лавров добавил, что формы, в которых объявляются и реализуются санкции против Ирана , «не могут не вызывать глубокого разочарования».

Реклама

«Мы исходим из того, что нормы не только международного права, но и международного общения никто не отменял. И вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований, конечно же, в нашу эпоху едва ли допустимо», — заявил он.

Ранее Медведев предупредил о последствиях американских санкций для самих США.