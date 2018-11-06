WP: санкции США против Ирана вместо властей ударят по жителям

Американские санкции против Ирана, которые проводятся Вашингтоном с целью изменить поведение Тегерана в ближневосточном регионе, в конечном итоге скажутся на обычных гражданах, пишет The Washington Post.

Для администрации президента США Дональда Трампа, которая в одностороннем порядке вышла из иранской ядерной сделки в начале текущего года, это начало очередной кампании «максимального давления» в отношении «режима-изгоя», которым в Соединенных Штатах считают Иран, говорится в материале.

Реклама

Противники Трампа утверждают, что стратегия его администрации накажет обычных иранцев, но не государственную власть, пишет автор. За месяцы, прошедшие с тех пор, как Белый Дом вышел из ядерного соглашения, иранская экономика застопорилась, а крупные транснациональные компании либо покинули исламскую республику, либо значительно сократили свою деятельность из-за страха попасть под санкции США.

Между тем, власти Ирана ранее подчеркнули свою неизменную приверженность условиям ядерной сделки и осудили «незаконность» американских действий. Отмечается, что иранцы в будущем могут ежедневно сталкиваться с последствиями санкций: нехваткой жизненно необходимых лекарств, ростом цен на основные товары, стремительным ухудшением качества жизни. Газета пишет, что в действительности санкции могут помочь сторонникам жесткой линии в Иране. Между тем, аналитики утверждают, что иранский режим хорошо изолирован от экономических потрясений, говорится в материале.