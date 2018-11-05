В Иране отреагировали на санкции США

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран «не обеспокоен» санкциями, которые ввели Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Чиновник подчеркнул, что санкции США в отношении Ирана «не являются новыми» и отметил, что иранская сторона «знакома» с ними.

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«Мы не обеспокоены этими санкциями и не поддадимся давлению», — заключил он.

Ранее США опубликовали список санкций против Ирана, в который вошли более 700 лиц и компаний.

Также ранее президент США Дональд Трамп объявил, что новые санкции станут самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана.