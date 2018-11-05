Гренада передумала признавать Косово

Глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич сказал, что Гренада решила отозвать решение о признании независимости самопровозглашенного Косова. Соответствующее заявление размещено на сайте МИДа страны.

Как рассказал Дачич, министр иностранных дел Гренады Петер Дейвид во время встречи в Белграде передал ему ноту, в которой сообщается об отзыве решения о суверенитете Косова.

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Дачич подчеркнул, что Гренада стала девятым государством, изменившим решение о статусе Косова.

Ранее премьер Сербии призвала к скорейшему соглашению с Косовом.