Пушков рассказал о «крупных» ошибках Меркель

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель «бесконечно» продлевать санкции против России станет крупной ошибкой ее политики.

По его словам, второй крупной ошибкой Меркель является решение принять более 1 млн мигрантов в ФРГ.

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Он также добавил, что Германия теряет $727 млн в месяц из-за санкций против России.

Ранее Пушков прокомментировал решение Меркель покинуть пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС).