Глава Крыма пожелал украинцам преодолеть смуту

Глава республики Крым Сергей Аксенов пожелал жителям Украины преодолеть кровавую смуту и вернуть свою страну на путь единства с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».

Как отмечается, данное заявление было им сделано 4 ноября во время поздравления граждан России с Днем народного единства.

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«Кровавая украинская смута развивается на наших глазах. Мы искренне желаем украинскому народу преодолеть смуту и вернуть свою страну на ее исторический путь – путь единства с братскими народами России и Белоруссии», — пожелал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что история и современность учат дорожить единством и тому, как опасно его потерять.

Ранее Аксенов назвал Украину «международным гопником».