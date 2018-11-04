Украинский эксперт: соглашение с Константинополем не приблизит автокефалию

Политический эксперт из Украины Руслан Бортник полагает, что соглашение о сотрудничестве между Киевом и Константинополем не приближает получение УПЦ томоса, передает «112 Украина».

По мнению эксперта, данное соглашение является информационным и политическим элементом, необходимым для отвлечения жителей Украины от реальных проблем.

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«Я думаю, что это соглашение не приближает и не отдаляет Томос одновременно. Это больше элемент информационный и политический. Эта тема отвлекает внимание от тех же самых платежек, тарифов, в последнее время интересовала общество», — заявил Бортник.

Он подчеркнул, что подписание соглашения президентом Украины Петром Порошенко делает государство «официально игроком в этом поле».

«Это может в какой-то степени оспариваться, поскольку это запрещено в Конституции. Ключевые выводы мы сделаем, когда посмотрим весь текст этого соглашения», — добавил Бортник.

По мнению эксперта, юридическим последствием соглашения может стать признание Украиной решения о ставропигии со стороны Константинополя «задним числом».

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал соглашение с патриархом Варфоломеем.