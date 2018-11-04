На Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма

Бывший генеральный прокурор Украины, экс-депутат Рады Святослав Пискун подготовил новый план по «возвращению» Крымского полуострова в состав Украины, передает NewsOne.

По его словам, в первую очередь украинцам нужно смириться с тем, что в ближайшие 10-20 лет Крым не станет украинским, в связи с чем призвал прекратить «врать людям». Пискун считает необходимым обратиться в международный суд, чтобы Россия компенсировала Украине «убытки».

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Экс-депутат признал, что крымчане добровольно вошли в состав России, и обратил внимание на «имущество украинских граждан» в Крыму.

«Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес — там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!» — заявил Пискун.

Он также выразил мнение, что через пару десятков лет жители Крыма сами захотят вернуться в состав Украины, когда увидят, что «Украина развивается, а у нас ганьба».

«Поэтому мы снова проводим референдум.» <…> Люди скажут: «Мы хотим назад на Украину», — пояснил Пискун.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее план по «возвращению» Крыма представил экс-депутат Рады Алексей Журавко.