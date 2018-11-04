На Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма
Бывший генеральный прокурор Украины, экс-депутат Рады Святослав Пискун подготовил новый план по «возвращению» Крымского полуострова в состав Украины, передает NewsOne.
По его словам, в первую очередь украинцам нужно смириться с тем, что в ближайшие 10-20 лет Крым не станет украинским, в связи с чем призвал прекратить «врать людям». Пискун считает необходимым обратиться в международный суд, чтобы Россия компенсировала Украине «убытки».
Экс-депутат признал, что крымчане добровольно вошли в состав России, и обратил внимание на «имущество украинских граждан» в Крыму.
«Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес — там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!» — заявил Пискун.
Он также выразил мнение, что через пару десятков лет жители Крыма сами захотят вернуться в состав Украины, когда увидят, что «Украина развивается, а у нас ганьба».
«Поэтому мы снова проводим референдум.» <…> Люди скажут: «Мы хотим назад на Украину», — пояснил Пискун.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее план по «возвращению» Крыма представил экс-депутат Рады Алексей Журавко.