Помпео рассказал о будущем стратегического партнерства США и Саудовской Аравии

Советник американского президента по национальной безопасности Майк Помпео заявил, что США не собираются отказываться от стратегического партнерства с Саудовской Аравией, передает Foх News.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон намерен наказать виновных в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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«Мы будем продолжать работать над тем, чтобы сохранить эти важные стратегические отношения, но при этом и над поиском виновных в этой ужасной смерти для привлечения их к ответственности», — сказал Помпео.

Советник подчеркнул, что отношения Соединенных Штатов и Саудовской Аравии имеют важное значение для противостояния «крупнейшему в мире государственному спонсору терроризма», которым Помпео считает Иран.

Ранее Помпео выразил мнение, что Иран не возобновит ядерную программу.