Путин рассказал, что определяло будущее России на рубежных этапах

Президент России Владимир Путин в День народного единства рассказал, что на рубежных этапах будущее страны определяли мужество, сплоченность и воля народа, передает РИА «Новости».

«В нашей истории было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее родины, ее спасение. И судьбу страны неизменно определяли мужество, сплоченность, воля народа», — заявил Путин.

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Он напомнил, что отмечаемый 4 ноября праздник приурочен к событиям, от которых нас отделяют более 4 веков.

«Но не меркнет величие подвига, на который подняла народ тогда любовь к отечеству, объединила людей разных национальностей и сословий. Они положили конец смутам, раздору, предательству», — сказал Путин.

По словам Путина, предки своим примером завещали заботиться о России, хранить суверенитет государства, беречь мир и согласие.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.