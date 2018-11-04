Премьер Сербии призвала к скорейшему соглашению с Косовом

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич высказалась за скорейшее соглашение с Косовом. Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

Она отметила, что несмотря на поддержку диалога со стороны США и Евросоюза, прогресс в переговорах между Белградом и Приштиной не гарантирован.

Реклама

«Лично я хотела бы как можно скорее прийти к какому-нибудь соглашению. Но я не думаю, что в реальности мы близки к соглашению», — сказала Брнабич.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о помощи Сербии в Косово.