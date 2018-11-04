«Би-би-си»: ЕС намерен открыть представительство в Британии после Brexit

Евросоюз планирует отправить более 30 дипломатов в Великобританию, которые будут представлять интересы ЕС в стране после Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным телерадиокорпорации, группа представителей будет «делегацией», но не «посольством».

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Как отмечается, эта группа дипломатов станет частью Европейской службы внешних связей.

Ранее СМИ сообщили, что переходный период после Brexit может затянуться на несколько лет.