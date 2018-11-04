В САР назвали условия сотрудничества с новым спецпосланником ООН

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что власти САР готовы сотрудничать с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, если дипломат воздержится от методов своего предшественника. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Педерсен также должен заявить о приверженности территориальной целостности Сирии.

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Он также подчеркнул, что спецпосланник ООН не должен вставать на сторону боевиков, «как его предшественник».

Ранее в МИД России оценили назначение ООН нового спецпосланника по Сирии.