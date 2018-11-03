Порошенко надеется на помощь Турции в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на содействие Турции в восстановлении инфраструктуры в Донбассе, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Мы приняли новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции (ТИКА). В рамках него будут проекты восстановления инфраструктуры в Донбассе. Надеемся на содействие Турции в этом», — сказал Порошенко.