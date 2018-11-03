Климкин рассказал о плюсах избавления от «русского православия»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о плюсах ухода страны от «русского православия», передает РИА «Новости».

Он напомнил слова Патриарха Варфоломея: «Чувствуйте себя здесь дома!».

«Не как дома, а именно дома. Мы оставляем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви», — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве.