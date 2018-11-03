МИД рассказал, как США «разоружают» партнеров по диалогу

Руководитель российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН заявил, что США перекрывают доступ к работе в организации делегации, мнение которых противоречит Вашингтону. Стенограмма его выступления размещена на официальном сайте российского МИДа.

Данное заявление он сделал в ходе заседания первого комитета ГА ООН по вопросу о затягивании США выдачи визы российскому дипломату. По его мнению, визы беспрепятственно получают те, кто «слепо поддерживает любую американскую прихоть», — заявил представитель.

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«Наши уважаемые американские коллеги изобрели новую процедуру, «новый инструмент разоружения». Они теперь принялись «разоружать» делегации своих партнеров по диалогу», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что Соединенные Штаты таким образом позволяют себе решать, кто достоин места в ООН, а кто нет.

Ранее сообщалось, что Россия призвала отказаться от спортивных мероприятий в США из-за виз‍.