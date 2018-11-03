Президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соглашение о взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом было подписано в Стамбуле. Украинский президент назвал день заключения договора «историческим».

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«Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявили почетным доктором университета Стамбула.