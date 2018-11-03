Порошенко подписал соглашение с патриархом Варфоломеем

Президент Украины Петр Порошенко подписал с патриархом Константинопольским Варфоломеем соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко назвал 3 ноября «историческим днем» и подчеркнул, что подписанный документ завершит процесс создания украинской автокефальной церкви.

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«Соглашение, которое мы сегодня подписали... создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки к Собору, процесс предоставления Томоса, был проведен в абсолютно четком соответствии с канонами православной церкви», — отметил президент Украины.

Ранее стало известно, что Порошенко планирует встретиться с патриархом Варфоломеем в Турции.