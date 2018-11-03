Хаменеи заявил о проигрыше США в 40-летнем противостоянии с Ираном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США были повержены в сорокалетнем противостоянии с Исламской республикой. Об этом сообщает Reuters.

По словам Хаменеи, Штаты пытались установить господство над Ираном с 1979 года, когда в результате революции был свержен поддерживаемый Вашингтоном шах.

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«Цель Америки состояла в том, чтобы восстановить доминирование, которое она имела до 1979 года, но они потерпели неудачу. Америка была побеждена Исламской Республикой за последние 40 лет», — заявил аятолла.

Ранее в Иране заявили о начале массового производства собственных истребителей.