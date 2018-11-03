NYT: в США политики не хотят сотрудничать в Биллом Клинтоном

Представитель Демократической партии в Палате представителей Арканзаса Кларк Такер заявил, что никто не хочет сотрудничать с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Об этом пишет The New York Times.

По словам Такера, жители Арканзаса, которые восемь раз голосовали за Клинтона, больше его не поддерживают. Он подчеркнул, что выборы связаны с будущим, но Клинтон уже не является его частью.

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По словам источников, в прошлом политически активный Клинтон был замечен всего на нескольких частных мероприятиях, которые предполагали сбор средств в пользу кандидатов в конгресс на выборах 6 ноября.

Как отмечает Тамика Маллори, занимающаяся поддержкой женщин-кандидатов, Клинтон вряд ли может быть полезен претендентам на места в конгресс.

Ранее бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон допустила, что снова может баллотироваться на президентских выборах.