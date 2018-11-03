Трамп решил не ехать в Колумбию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не ехать в Колумбию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что Трамп намеревался посетить Колумбию в ноябре этого года.
«Расписание президента Трампа не позволяет ему поехать в Колумбию позднее в этом месяце», — говорится в сообщении.
Ранее в Белом доме проинформировали, что американский президент Дональд Трамп не приедет на торжественные мероприятия по случаю Дня Республики в Индии, куда его пригласили в качестве главного гостя.