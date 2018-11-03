Трамп рассказал, почему смотрел выступление Обамы на митинге перед выборами
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, почему смотрел выступление своего предшественника Барака Обамы на митинге. Об этом сообщает MediaIte.
Отмечается, что на митинге 2 ноября Обама выступал, чтобы поддержать кандидата в губернаторы Флориды Эндрю Гиллума, являющегося противником кандидата от партии Трампа.
По словам президента, он слышал выступление Обамы.
«Я должен был слушать, я был в самолете, и мне нечем было заняться», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что на митинге, где выступал Обама, было мало народу.
Ранее Обама раскритиковал нынешнего лидера за мрачные высказывания о мигрантах, которыми он «пытается напугать население». По его словам, администрация Трампа говорит об угрозе, которую якобы представляет «группа бедных беженцев», находящаяся более чем в 1,5 тыс. км от границы США.