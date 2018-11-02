Песков оценил вероятность встречи в «нормандском формате» в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время встреча в «нормандском формате» в Париже не планируется, передает РИА «Новости».
11 ноября президент России Владимир Путин посетит торжества в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.
Реклама
«В настоящее время таких планов нет», — сказал Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к третьему «нормандскому» саммиту.